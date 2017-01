Nelle case dei vip tra bagni punk, lussi e angoli romantici

Si respira aria di musica, cultura e colore nell'appartamento milanese disposto su due livelli di Syria e Pierpa. Per la coppia dallo stile unico e inconfondibile parquet a terra e libri e cd in ogni angolo della casa. Foto ricordo alle pareti e piccoli oggetti da collezione, come il mitico mangiadischi Penny arancione o il manifesto dei Rolling Stones del 1968 raccontano la storia della musica e degli anni 80 e 90. E in stanza da bagno il "punk" dell'artista Marco Lodola.



Indiscutibile la passione di Stefania Orlando per le piante grasse. Disposte a cascata sul mobile della sala dallo stile classico, sono il suo fiore all'occhiello. Parquet rovere lucido e divani bianchi per la showgirl di casa a Roma.



Formula 1 in tv e camino acceso. Siparietto perfetto per Linus che dal divano si gode i comfort di casa "Linetti" in zona San Siro. Bianco e acciaio sono i toni della cucina moderna, il regno della moglie Carlotta, cuoca da lode. Tavolo rotondo spesso adibito a scrivania per i compiti di Michele, il piccolo di casa.



Lusso sfrenato nelle case di Gianluca Vacchi. L'elegante imprenditore, proprietario di svariate dimore (da L'eremita a Bologna all'H2O in Costa Smeralda alla "#casananeta" di Cortina d'Ampezzo, ndr), mostra con orgoglio su Instagram quei dettagli che fanno la differenza, dalle statue ai dipinti, alle lampade alle tavole imbandite, alla zona relax. Ogni pezzo è unico.



Ampi locali anche nella villa romana di Anna tatangelo e Gigi D'Alessio. Cucina con isola al centro, salone con il pianoforte a coda e "angolo" tv per tutta la famiglia...