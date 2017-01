6 novembre 2014 Natalia Mesa Bush, una buonanotte piccante e a luci rosse in reggiseno Forme esplosive e sexy per l'ex di Guè Pequeno... che rispunta in uno scatto Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - "Buonanotte" cinguetta Natalia Mesa Bush e il suo augurio ha un sapore molto piccante. Il maglioncino aperto su un reggiseno nero super sexy, il seno esplosivo, gli occhi socchiusi e una posa da mille e una notte... a luci rosse. La modella spagnola e showgirl, "adottata" dalla televisione italiana sembra promettere scintille...

Nata a Tenerife 30 anni fa la splendida Natalia si mostra in tutta la sua bellezza... multietnica. La madre è infatti spagnola mentre il padre è sudafricano di origini per metà statunitensi e per metà afrikaaner. Nominata Miss Tenerife, nel 2005 ha vinto anche in Italia un concorso di bellezza come Girl of the Year dalla linea di intimo Roberta, di cui ha poi pubblicizzato i prodotti. Poi la televisione e un fidanzato celebre, il rapper, Guè Pequeno, la cui love story è finita solo pochi mesi fa. Eppure in uno scatto recentissimo rieccoli insieme a cena, sushi per due, sorrisi e tanta complicità... Qui gatta ci cova!