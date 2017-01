Natalia Mesa Bush e Guendalina Canessa, che siparietto piccante in discoteca!

Capelli sciolti, abitino dalla scollatura provocante e dallo spacco laterale che saliva fino all'inguine, la Bush ha fatto di tutto per attirare sguardi e flash tra pose ammiccanti e pelle nuda in bella vista. Quando si è seduta il vestito è naturalmente salito e la showgirl ha mostrato all'obiettivo la sua biancheria intima. Anche la Canessa era particolarmente intrigante e sexy con gonna e canotta che accarezzavano le curve.



Entrambe erano senza fidanzati. Guendalina ha lasciato a casa Roberto, con cui qualche giorno fa ha festeggiato il primo mese d'amore. Nessun accompagnatore anche per la Bush, che qualche settimana fa si era rifatta vedere in giro insieme a Gué Pequeno, suo ex.