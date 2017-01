Natale 2014, tra le vip si respira aria di festa

Le temperature non sono in picchiata, niente neve attorno, eppure manca poco meno di un mese a Natale e per le vip si respira già aria di festa. La prima ad addobbare l'albero è stata Elisabetta Gregoraci, seguita da Silvia Slitti. Federica Panicucci il clima natalizio lo respira a Londra, mentre Cecilia Rodriguez posa tra gli addobbi con il fidanzato Francesco Monte.

Lady Briatore ogni anno pubblica i suoi addobbi natalizi e conquista applausi. Partita in largo anticipo, anche per il 2014 Eli regala gli scatti del suo mega albero decorato magnificamente. Nulla è lasciato al caso in casa Briatore tra palline, decori, babbi natale e jngles. La Gregoraci saltella vicino al suo abete, Nathan Falco corre divertito. In casa di Flavio non manca neppure un brindisi sexy con il calice alzato di Eli tra stelle di natale rosse e décolleté esplosivo che buca l'obiettivo.



Magica atmosfera anche in casa di Giampaolo Pazzini. La moglie del calciatore, Silvia Slitti, regala un albero raffinato, elegante e da copiare. Federica Panicucci, prima di addobbare la sua casa, si è presa una minivacanza londinese e tra uno shooting e una campagna pubblicitaria scatta foto alle luminarie di Harrods. Mentre Ellen Hidding suggerisce lavoretti casalinghi per abbellire la casa in vista delle feste.



La più romantica è Cecilia Rodriguez. Abbracciata al fidanzato Francesco Monte, la sorellina di Belen scatta cartoline natalizie per i follower.