Miranda Kerr si sposa con Evan Spiegel fondatore di Snapchat

La top model Miranda Kerr e il fondatore di Snapchat Evan Spiegel si sposano. L'ex angelo di Victoria's Secret ha accettato la proposta di matrimonio di Even con cui è fidanzata dal 2015: “I said yes!” ha cinguettato mostrando un anello con diamanti.

Nello scatto postato dalla Kerr ci sono l'anello e due personaggi disegnati in stile cartone animato in cui si vede un uomo inginocchiato che dice "Sposami". Poi nella didascalia che accompagna l'immagine, Kerr ha aggiunto: "Ho detto sì". I due si erano incontrati la prima volta durante una cena nel 2014 e hanno iniziato a frequentarsi nel 2015.



"Mi sento incredibilmente fortunata ad averti come compagno", aveva scritto per il compleanno del compagno la Kerr. Miranda è stata sposata con Orlando Bloom nel 2010, dal loro matrimonio sono nati due figli. Nell'ottobre 2013, Kerr e Bloom hanno confermato di essersi separati già da diversi mesi e di voler mettere fine al loro matrimonio.