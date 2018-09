Michelle Hunziker sfila con Tomaso, tenerezze di gala a Milano

Un abito in seta nero con un lungo strascico, dalla gonna impalpabile e svolazzante, perfetto per una diva del cinema. Michelle Hunziker sfoggia la sua mise da gran gala per la serata dei Green Carpet Fashion Awards a Milano e sfila con il marito al suo fianco, sorridente e innamorata. Tomaso Trussardi la filma, la posta, la ricopre d'attenzioni per una serata mondana a tutto amore.