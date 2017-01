Michelle Hunziker, dalla spiaggia a monti e ruscelli... con Celeste

Secondo round di vacanze per la bella showgirl, che in questi giorni di afa e estate bollente ha scelto la montagna, si suppone le Dolomiti, per trovare refrigerio. "Un saluto da me e Arturo dalle montagne fresce frescheeeee!, scrive su Facebook. In passeggiata saolitaria con l'ultima arrivata di casa, la piccola celeste, Michelle sembra proprio serena. Con Tomaso Trussardi tutto va a gonfie vele come ha voluto più volte sottolineare la showgirl svizzera, per smentire le voci di crisi, e come hanno dimostrato i tanti scatti in cui la coppia è stata immortalata a Forte dei Marmi. Con Aurora Ramazzotti anche. La figlia diciottenne, figlia del primo matrimonio con Eros Ramazzotti, ha trascorso un pezzo delle sue vacanze con mamma Michelle, Tomaso e le sorelle, poi un altro pezzo con papà Eros, Marica Pellegrinelli e gli altri due fratelli. Adesso è pronta per partire per Londra. Un'altra avventura l'aspetta.