Melissa Satta in bikini, che 2017 “spianato”!

Dopo le feste di Natale trascorse al freddo è tempo di spogliarsi per Melissa Satta che non resiste al selfie in spiaggia con un bikini mozzafiato a Las Palmas. Ventre piatto... e décolleté "spianato" per la signora Boateng che sembra abbia perso qualche taglia sul seno. Sempre bellissima, la prova costume invernale resta superata a pieni voti.

Ha trascorso giorni meravigliosi con i suoi due uomini a St Moritz tra sciate, passeggiate e discese con lo slittino. Dalla montagna ha augurato buon Natale ai follower di Instagram mentre si stringeva alla sua famiglia per una foto ricordo. Ma dopo tanto freddo è ora di spogliarsi per i Satteng che sono volati a Gran Canaria per un po' di caldo. La showgirl non perde tempo e si fionda in spiaggia mettendo a nudo la sua femminilità. In super forma, tonica e con gli addominali scolpiti sembra solo un po' più magra. Effetto del costume o del peso?