Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, shopping con Maddox

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono al settimo cielo. La ex velina sarda e il calciatore si sposeranno tra meno di due mesi e mentre fervono i preparativi per le nozze più mondane dell'anno, la coppia si gode la giornata di sole milanese tra le vie dello shopping insieme al figlio Maddox.

La Satta e Boateng hanno vissuto per qualche tempo in Germania a Dusseldorf perché Pince militava nello Shalke 04. Rientrato a Milano tra i rossoneri anche la famiglia si è trasferita in Italia, a Milano dove già Melissa tornava spesso per motivi di lavoro. Tra vacanze da sogno, shooting, copertine e impegni vip, Melissa e il Boa aspettano il grande giorno del sì.