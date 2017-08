Melissa Satta e Kevin prince Boateng, la vacanza più sexy e social

Fisici perfetti incorniciati in bikini mozzafiato e costumi precisi per la coppia Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La showgirl e il calciatore regalano sui social le immagini della loro vacanza tra la Sardegna e la Corsica. Solcano le acque cristalline del mare tra la Maddalena e Bonifacio in un mix di fotografie dal panorama da sogno.

Una famigliola perfetta con il piccolo Maddox felice e sorridente tra mamma e papà. Si scattano foto, si concedono tuffi in mare e bagni di sole visitando i luoghi più belli del Mediterraneo. La polemica sui soldi tra le mani del bambino è lontana e i Boateng si godono le vacanze all'insegna della famiglia, del relax e del mare azzurro. Melissa non perde occasione per mostrare le sue curve che strette nei mini bikini lasciano senza fiato i fan. Prince la fotografa con orgoglio e scrive: “My better half”.