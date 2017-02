Melissa Satta, compleanno tra i palloncini con l'amica Simona

Il lunedì sera era in tv per commentare le partite di campionato e per parlare di calcio in abiti sexy e seducenti, ma finita la diretta insieme a Maddox è volata alle Canarie dal marito calciatore per festeggiare il suo 31esimo compleanno. Kevin Prince Baoteng aveva postato gli auguri social accompagnandoli con una foto sensuale che li ritrae abbracciati.



A casa la festa in famiglia con Maddox distratto da palloncini e l'amica Simona, sempre presente, con una dedica speciale: “Le migliori amiche sono le sorelle che ci scegliamo. Tanti auguri di buon compleanno”.