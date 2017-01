Melissa Satta, camerino bollente in stivali e lingerie

Camerino bollente per Melissa Satta, che condivide su Instagram una serie di scatti ad altissimo tasso erotico. In stivali al ginocchio con tacco vertiginoso e... slip e reggiseno, poi ancora in body nero di pizzo davanti allo specchio. C'è da restare a bocca aperta. L'ex velina sfoggia tutta la sua bellezza statuaria, curve sexy e irresistibile sensualità, quasi un monito per il suo Boateng: guarda come sono seducente...sposami!

Testimonial per la nuova campagna 2016 del brand Rossoporpora, Melissa si prepara per una lunga e faticosa giornata di shooting fotografico: "Una giornata di lavoro lunghissima e una grande influenza", cinguetta in uno scatto precedente in cui appare ancora vestita in ascensore. E' un bel periodo per la bella showgirl e modella, che ha appena compiuto 30 anni (con 300 rose in regalo dal fidanzato) e che presto potrebbe finalmente andare all'altare con il suo compagno Kevin Prince Boateng.