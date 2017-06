Max Biaggi prima foto dall'ospedale, ecco gli auguri di Bianca Atzei

Lui è ricoverato dopo una brutta caduta in moto, lei gli è sempre stata accanto. E' salita sul palco soltanto l'altra sera per esibirsi al Napoli Pizza Village, ma anche lì non ha scordato un pensiero per il suo amato: “Sta migliorando. La musica è una potente medicina per entrambi”. Prima di tornare a cantare Bianca ha scritto un post in cui spiega le motivazioni: “Stasera dopo i diversi impegni annullati per i motivi che sapete tornerò sul palco per l'evento del Pizza Village di Napoli. Capiterà ogni tanto di allontanarmi per riprendere il mio lavoro ma anche perché cantare mi dà gioia e so che anche Max è felice per me e sarà con l'iPad davanti per guardarmi e seguirmi su Rtl102.5. E poi torno da lui per continuare ad accudirlo. Ormai sono una crocerossina. Attendiamo con ansia i miglioramenti anche se rimane ancora per il momento ancora in terapia intensiva. Credo che la musica e il canto siano una potente medicina e possono migliorare il suo stato d'animo ma anche il mio.”