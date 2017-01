Matteo Salvini: "Elisa Isoardi? Solo voci"

11:38 - Matteo Salvini con Elisa Isoardi? La conduttrice tv conferma la frequentazione, ma il politico frena: “Solo voci giornalistiche”. Se la bella Elisa al settimanale Chi aveva confidato: "Io e Matteo Salvini ci stiamo frequentando, ci vediamo. Io sono libera. Lui pure. Chi vivrà vedrà”. Il segretario leghista glissa e nega.

Durante la visita alla Fiera di Sant'Orso di Aosta, ad alcuni espositori che chiedevano a Salvini informazioni sulla sua relazione con Elisa Isoardi, lui ha frenato. "Vieni a fare una foto con noi visto che stai assieme ad una nostra conterranea", gli hanno detto i rappresentanti di un'azienda agricola del cuneese. Ma Matteo non si è sbilanciato.



La Isoardi al settimanale Chi aveva detto: "Matteo è più alto e più magro rispetto a quello che appare in tv. E’ molto meglio dal vivo, davvero. E poi per me in un uomo è importante il cervello. E la chimica che si crea. La chimica è importante. Sono anche gelosa. Sono di Cuneo, ma possessiva come una napoletana".