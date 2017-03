Marion Cotillard, mamma per la seconda volta

La Cotillard ha annunciato lo scorso settembre su Instagram l'arrivo di una seconda cicogna con un romanticissimo post: "Molti anni fa, ho incontrato l'uomo della mia vita, padre di nostro figlio e del bambino che aspettiamo. Lui è il mio amore, il mio migliore amico, l'unico di cui ho bisogno".



Marion Cotillard e Guillaume Canet stanno insieme dal 2007, si conoscono dal 1997 e hanno girato il loro primo film nel 2003. Hanno dimostrato di essere innamorati e uniti anche in questi ultimi mesi in cui la loro gioia è stata minata dalle voci di un presunto flirt tra l'attrice e Brad Pitt (fresco di separazione da Angelina Jolie, ndr), con cui ha recitato in "Allied - Un'ombra nascosta".