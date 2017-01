Mario Balotelli, Raffaella Fico e Pia, come una famiglia

Costiera Amalfitana, un padre e una madre e la loro bambina in barca, sorrisi, coccole e attenzioni...Una famiglia felice? Mario Balotelli e Raffaella Fico ci stanno almeno provando. Chi l'avrebbe mai detto. Eppure i due hanno messo da parte rancori e stabilito una tregua alle loro battaglie e per amore della piccola Pia stanno tentando di ricucire un legame che forse non si era mai del tutto spezzato...

Gli scatti, inediti, di Chi risalgono, a dire il vero, a qualche giorno fa, prima della morte del padre adottivo di SuperMario, Francesco, prima del dramma che si è abbattutto sul calciatore per questa dolorosa perdita. E sono scatti che parlano chiaro. Balo è tenero e premuroso con la piccola Pia, la ripara dal sole, la copre di baci e di attenzioni. Raffaella è più seria, di una coppia, che si ritrova, o che cerca almeno di ritrovarsi, dopo oltre due anni di incomprensioni e di lontananza.



Nel frattempo è nata una bimba e i due "giovani" ragazzi di un tempo si sono ritrovati all'improvviso genitori e più adulti. Anche Balo. Anzi soprattutto lui, che ha fatto un po' di fatica a crescere e a riconoscere le proprie responsabilità. In mezzo ci sono stati il suo trasferimento a Liverpool, nuovi legami sentimentali per entrambi, più o meno naufragati o sul punto di farlo, battaglie legali, comunicati stampa, rabbia e forse anche tanto dolore. Pia ha funzionato però da calmante, una sorta di antidoto, anzi di elisir della speranza e della felicità.



E allora Mario e Raffaella hanno cominciato a rivedersi, a stare insieme per il bene della piccola, prima in Inghilterra e poi in Italia fino a questa vacanza in Cosiera. Con loro anche il clan Fico, mamma e fratello compresi. Qualche giorno tutti insieme come una vera famiglia. Chissà che non sia il preludio di un happy end.