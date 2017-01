Mario Balotelli e Raffaella Fico, pranzo in famiglia con la piccola Pia

10:12 - Pranzo in famiglia per Mario Balotelli, Raffaella Fico e la piccola Pia. Il calciatore domenica era a Cava dei Tirreni per vedere la figlia. Lontani da occhi indiscreti, i tre hanno trascorso qualche ora insieme nell'osteria Menelao a Sant'Arcangelo, dove la showgirl è una habitué. “Con lei è venuto anche Balotelli che è stato molto disponibile e gentile” hanno detto i gestori del locale.

I rapporti tra i due ex sono molto rilassati e le vecchie tensioni sembrano ormai superate per amore della bambina. Non è la prima volta che la famigliola si concede qualche momento di intimità e il calciatore è sembrato ben calato nel ruolo di papà. A dimostrazione che le tensioni tra il calciatore e la showgirl si sono decisamente affievolite sul profilo di Francesco Fico, fratello di Raffaella, compare uno scatto tra amici in cui c'è anche SuperMario.



E così mentre in Inghilterra infuriano le polemiche sul terreno di gioco (l'acquisto di Balo sembra essersi rivelato un flop per il Liverpool), in Italia fila tutto liscio e pare che l'attaccante sia pronto a fare ritorno anche in Nazionale. In amore chissà se ci sarà un ritorno di fiamma con Raffaella, con Fanny Neguesha oppure se nel cuore di SuperMario resterà solo Pia...