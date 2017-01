Marica Pellegrinelli all'asilo con Raffaela Maria

In casa Ramazzotti è un periodo impegnativo: Marica è tornata al suo lavoro da modella e si divide tra shooting e bambini, Eros è concentrato nel tour e in un'autobiografia. Eppure la coppia non perde occasione per mostrarsi felice e innamorata e per trascorrere il tempo libero in famiglia con i bambini, Raffaela Maria 4 anni e mezzo e il piccolo Gabrio Tullio.