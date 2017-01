Mariana Rodriguez posa nuda e cerca di rubare la scena a Belen

13:02 - Stesso cognome, stesso sex appeal, stesse curve bollenti, ma nessuna parentela con la più amata dagli italiani. Mariana Rodriguez, modella venezuelana, sembra però decisa a rubare la scena alla sua "rivale" Belen Rodriguez. E sembra volerlo fare con le sue stesse armi di seduzione. Ventiquattro anni e sangue caliente nelle vene, la splendida new entry dello showbiz posa senza veli nel Salento, come mostra lo scatto di Settimanale Nuovo.

Con il suo fisico mozzafiato la nuova Rodriguez ha sicuramente le carte in regola per conquistare tutti e per andare molto lontano. Lanciatissima nel mondo dello spettacolo la modella ha scelto un reality come trampolino di lancio e, nel cast di Pechino Express, si è già fatta notare per il suo caratterino e per la sua irresistibile bellezza. E al richiamo di un calendario "bollente" non ha saputo dire di no. Eccola insieme alla bionda bomba sexy la "professoressa" de "L'Eredità" Laura Forgia a Roca, località salentina per qualche scatto piccante tra le rocce. Di lei non si sa molto se non che sembra decisa a farsi strada e che con il suo fascino acqua e sapone e quelle forme conturbanti è già a metà del cammino.