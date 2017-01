Mariana Rodriguez, capezzoli in vista

10:01 - Il suo nome può non dire molto, ma il suo cognome sembra essere una garanzia. Mariana Rodriguez, 24 anni, origini venezuelane e un corpo tutto da guardare non ha nessuna parentela con Belen ma di sicuro ha lo stesso sangue latino che fa impazzire gli italiani. Futura concorrente di Pechino Express, ha gia attirato i paparazzi complice una mise hot sfoggiata a Milano: canotta bianca senza reggiseno e capezzoli ben puntati verso... l'obiettivo.

Nata a Caracas, è la più piccola di quattro sorelle e nelle sue vene scorre sangue americano, cubano e portoricano. Di lei non si sa molto se non che fa la modella e che è davvero bellissima. In televisione si è vista durante il programma "Veline" ma c'è da scommettere che con la sua partecipazione a Pechino Express nella coppia de "Le immigrate" saprà farsi notare...



Per ora ha puntato tutto sul suo look vedo non vedo, per stuzzicare i fotografi e rendere l'atmosfera milanese decisamente più piccante. Se questa è la mise dello shopping, chissà come sarà quella per la Malesia...