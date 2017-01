Mariana Rodriguez, i primi mesi - esclusivi per Tgcom24 - del Calendario For Men

La bellezza prorompente di Mariana è sbocciata a Pechino Express per poi approdare al cinema con "Ma tu di che segno sei?". Da allora per la modella, venezuelana d'origini e milanese d'adozione, è stato un crescendo. I suoi shooting tolgono il fiato e nelle foto di Benedusi per For Men è estremamente sensuale e intrigante. La modella entra così a far parte della prestigiosa rosa di bellezze dello showbiz, che hanno posato per il Magazine For Men, da Nina Moric a Cecilia Rodriguez, passando per Claudia Galanti, Raffaella Fico e Dayane Mello.