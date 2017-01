19 gennaio 2015 Mariana Rodriguez, Dayane Mello e la carica dei sideboob social Le belle scatenate sul web mostrano tanta pelle nuda e intrigano i follower Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:16 - “Buongiorno” cinguetta Mariana Rodriguez mostrando uno spettacolare sideboob ai follower. “Occhi, realtà, fantasia, immaginazione, pelle...” scrive invece Euridice Axen mostrandosi appena coperta da un lenzuolo candido. Lascia a bocca aperta anche Dayane Mello: indossa soltanto una gonna lunga semitrasparente, il resto è pelle nuda. E che dire di Priscilla Salerno? Chiede ai fan della collana, ma è l'unica cosa che copre le sue curve.

Su Instagram è un tripudio di seni nascosti e pelle nuda. C'è da perdere la testa a inseguire gli scatti hot delle belle. Mariana Rodriguez posta una foto intrigante e sensuale mostrandosi senza veli con una mano a coprire il seno. Anche Justine Mattera è sensazionale in cima al tetto con addosso solo un paio di collant a pois. Per celare il décolleté scoperto mette maliziosamente il braccio in avanti.



Euridice Axen posa sognante con il lenzuolo bianco a coprirle il seno tenuto appena da una mano dalle unghie color rosso fuoco. Dayane Mello in alto alla scala mostra la gonna sexy e intrigante dall'effetto vedo non vedo, sotto la quale indossa un paio di culotte nere. Sopra è solo pelle nuda. Come pure per Priscilla Salerno: “Che ne dite questa collana è troppo lunga?” domanda ai fan che già si sono persi tra le sue prorompenti curve.