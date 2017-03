Margareth Madè, ecco le prime foto in dolce attesa

Si avvererà in estate il sogno di Giuseppe Zeno che già da tempo desiderava una famiglia con figli. Sì, perché Margareth Madè, sposata in gran segreto lo scorso agosto in Sicilia, è in dolce attesa e il settimanale Diva e Donna mostra le prime immagini del suo pancino lievitato. La coppia, molto riservata, si è conosciuta a casa di amici e ha vissuto la sua relazione sempre lontano dai riflettori.