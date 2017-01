Marcuzzi, d'Urso e Ventura: tris di conduttrici baciate dal sole

Sdraiate in barca a o a bordo piscina, per le conduttrici tv è tempo di vacanze e bagni di sole. Da Alessia Marcuzzi, al largo di Ibiza con un sexy bikini viola, a Barbara d'Urso, sdraiata vicino all'acqua con le sue curve sensuali in primo piano, fino a Simona Ventura, super in forma nella sua amata Sardegna.

Anche le signore della televisione hanno bisogno di staccare per rigenerarsi dopo un anno ricco di impegni. Via scarpe con i tacchi, trucco e parrucco impeccabile, ma solo abiti comodi, capelli al vento e costumi mozzafiato.



Dopo Capri, Londra e Disneyland Paris, per Alessia Marcuzzi è tempo di Ibiza. Un giro al largo dell'Isola e uno scatto che è tutto un programma: "Una posa moooolto naturale... Non ho respirato, ho tirato la pancia in dentro, ho sorriso come se fossi comodissima...e poi sono caduta facendomi pure male...", cinguetta con ironia commentando la foto in cui, sdraiata sul parapetto della barca, cerca di stare in equilibrio con nonchalance mettendo in mostra un due pezzi che evidenzia uno stacco di coscia da 10 e lode.



L'album social di questa calda estate di Barbara d'Urso è una vera "ghiottoneria". La regina del pomeriggio alterna scatti al cardiopalmo a bordo piscina scoprendo le sue linee perfette a manicaretti sfiziosi preparati con le sue mani. Pizzicata poche settimane fa anche in topless barbaracarmelitad'urso è una bellezza al naturale che lascia senza fiato.



Innamorata della Sardegna, per la Ventura è tappa fissa da anni: "Il paradiso è qui", cinguetta scrutando il mare cristallino. Tra gite in barca e serate di festa, l'estate di Simona prosegue a vele spiegate. In splendida forma mette a nudo la sua silhouette invidiabile frutto di tanta attività fisica.