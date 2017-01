Mara Venier, compleanno super tra regali, amici e pure una sfilata

“Mi sono svegliata prestissimo e di notte non sono riuscita a dormire, perché da quando non c'è mamma e non mi arriva la sua telefonata per me è stato devastante. E mentre pensavo mamma a quest'ora mi chiamava è arrivata la telefonata della mia amica Sabrina Ferilli, che è come una sorella per me” racconta Mara Venier parlando della prima telefonata di auguri ricevuta poche ore prima.



Sorridente, allegra, sprizza vitalità e felicità in passerella tra la stampa e gli amici che sono arrivati ad applaudirla e lei spiega: “Il bilancio a 66 anni si fa inevitabilmente. E pensando alla mia vita, da dove sono partita, mi sono arrivati milioni di messaggi, collaboratori dei tempi di Domenica In, autisti. Qualcosa di buono ho fatto, sento il bene della gente. Prima avevo un pubblico più adulto, da quando sono a Mediaset e grazie anche ai social, Instagram in primis, mi amano anche i ragazzini, che prima non mi conoscevano, i ragazzi di oggi non erano neanche nati. Piaccio ai bambini e questa cosa mi riempie di orgoglio. Io prima stavo molto attenta a tutto, oggi mi sento libera di fare e dire quello che voglio. Per la prima volta nella mia vita. Sui social mi diverto, leggo tutti i commenti. C'è anche quello che mi insulta, e io prima lo mando a quel paese e poi lo blocco”.