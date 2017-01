Maddalena Corvaglia, ultimo bikini al lago

10:11 - “L'ultimo sabato di sole della stagione” cinguetta una prorompente Maddalena Corvaglia. Bikini a fascia color acqua marina che mette in risalto il seno florido e la pancia piatta, la ex velina è stesa al sole al Lido di Baveno sul lago Maggiore e il suo scatto è perfetto. Fisico al top e seno più traboccante che mai, Maddalena in due pezzi è da dieci e lode.

Dopo le nozze dell'amica Elisabetta Canalis in Sardegna e il tour de force per le sfilate milanesi, un po' di sano relax per la bionda Maddy che si concede l'ultima tintarella al lago. I bikini succinti rendono giustizia al sua corpo ben modellato da ore di palestra e tanto sport. La Corvaglia lo sa e regala ai follower scatti sexy.



Ma tra immagini da femme fatale e foto hot, la Corvaglia ci aggiorna anche sul suo lato materno. Dolcissima e innamorata della sua Jamie posta scatti e video della bambina avuta dal marito Stef Burns.