Lucilla Agosti, selfie seduta sulla tazza del bagno

Un sorriso, di quelli contagiosi, un cellulare in mano e un bagno con uno specchio di fronte alla tazza. Mai una "seduta" è stata tanto social come quella di Lucilla Agosti: "Amici che mettono specchi nei posti più intimi... "voi mi provocate...e io ve magno"!!!!!", cinguetta su Instagram.

Lucilla Agosti, presentatrice e speaker radiofonica ha fantasie e coraggio da vendere. Dal capello biondo e dallo sguardo angelico in realtà nasconde un fare da simpatica diavoletta. Madre di due figli e un fisico da modella racconta la sua vita frizzante a suon di immagini su Instagram, dal limone che "limona", allo scatto da sirenetta in riva al mare, ai tuffi in piscina con i bimbi. E poi c'è la posa "coraggiosa", quella che fa e che ha il coraggio di condividere. Chiusa in bagno a casa di amici scatta l'irresistibile selfie davanti allo specchio seduta sulla tazza... sorride e pubblica. Bella lei... e bello il bagno.