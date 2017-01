Luca Argentero, siparietto bollente con Cristina Marino

Passione alla luce del sole per Luca Argentero. L'attore non nasconde più l'amore per la sua nuova fiamma Cristina Marino e con lei scambia tenerezze e coccole in riva al mare di Paraggi in Liguria. La giovane Cristina mette in mostra un topless da capogiro e un fisico impeccabile, come mostrano le foto del settimanale Diva e Donna.