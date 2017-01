Luca Argentero - Myriam Catania, ritorno di fiamma

Una sala cinematografica tutta per loro. E per il fotografo. Pizzicati dai flash di Diva e Donna Luca Argentero e Myriam Catania appaiono una coppia come tante. A vedere Revenant con Leonardo Di Caprio ci vanno in una sala praticamente deserta, ma tra i posti vuoti spunta il paparazzo che li immortala per tutta la durata della pellicola. Argentero, visibilmente annoiato, sonnecchia e si stende sulla poltrona come fosse sul divano di casa. Anche Myriam appare stanca e distratta. Eppure c'è anche un bacio tra i due: pace fatta? La crisi e le voci d'addio sono allontanate?



Luca nelle scorse settimane era stato avvistato in compagnia di Cristina Marino, una bionda e sensuale collega. Un post d'amore e due mani che si incrociavano facevano intendere che la neocoppia era abbastanza ufficiale. Poi le foto dei due innamorati per le strade di Roma e nell'appartamento di lui. Ora il silenzio social (la Marino posta intriganti immagini hot e grandi sorrisi) e la riconciliazione con la Catania. Aspettiamo la prossima puntata per vederci chiaro...