Le Donatella: "Viva il nudo, abbasso i finti moralisti"

"Basta con i finti moralismi , la volgarità è altro". Seno nudo , corpi bagnati da continui spruzzi d'acqua, Le Donatella esplodono in una fragorosa risata nel backstage della nuova campagna per Relish . Tgcom24 le ha incontrate circondate da fahion blogger seminude: con loro abbiamo parlato di provocazione, amore, uomini, Isola dei Famosi e, naturalmente, di Fabrizio Corona .

Silvia e Giulia Provvedi posano in topless e si mettono a nudo con le fashion blogger Guadalupe Gonzalez (fidanzata di Juan Manuel Iturbe e valletta di Ciao Darwin), Alessia Messina, Barbara Fumagalli e Maura Manocchio.

Ragazze, perché giocate a provocare?

(Risponde subito Silvia, ndr) Ma noi siamo assolutamente questo. Crediamo che la pulizia sia d'animo e che il nudo non sia assolutamente volgare. Anzi le donne sono un essere speciale e ci piace aver posato con tante ragazze...

(Interviene Giulia) Ci piaceva l'idea del gruppo al femminile, siamo stanche di vedere pettorali e tartarughe. Se siamo nate con due tette e un sedere, perché scandalizzarsi? Ci piace mostrarci così, siamo un'ondata di freschezza, bagnate. Noi donne siamo belle...

Cosa fate per sedurre?

(Rispondono in coro) La verità? Non siamo delle grandi seduttrici. Abbiamo un nostro lato più intimo, che ci piace mostrate solo a pochi fortunati. Amiamo raccontarci, non ci piacciono le strategie...

Silvia, con Corona com'è la situazione?

Siamo molto legati, ma non stiamo insieme. Abbiamo condiviso tanto quindi è naturale che abbiamo ancora tanto da dirci. Se il futuro ci vorrà di nuovo insieme ci riunirà.

Lui è single, tu pure...

Siamo in un limbo...

Giulia e tu? Quando ti fidanzi?

Ne approfitto subito per fare un appello. Sono una ragzza semplice, sono sola, sono estroversa e diretta. Mi manca un uomo con un po' di carattere. Il bellone anche no... E' gradita anche un po' di pancetta... Rispondete in molti...



Deve semrpe piacere anche a tua sorella come abbiamo visto a Le Iene?

Quello è ovvio. Ma ripeto, lo cerco brutto e simpatico....





Siete social addicted, come reagite alle critiche?

Abbiamo un rapporto direttisismo con i follower, alcuni sono diventati anche amici. Non rispondiamo mai alle polemiche, non blocchiamo nessuno e non cancelliamo i commenti negativi. Certo, alcuni insulti sono di cattivo gusto e gratuiti, ma se c'è gente di 50 anni che si diverte a inveire contro due ragazze di 22 il problema è il loro, non il nostro.





L'anno scorso l'avete vinto l'Isola, quast'anno per chi tifate?

Simona è una grande guerriera che conosciamo dai tempi di X Factor, amiamo le donne toste. Adesso avrà la possibilità di raccontarsi ancora di più. Ci piace anche Mercedesz, è una ragazza con gli attributi, dovrebbe solo rimanere fuori dai pettegolezzi...