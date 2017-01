Laura Torrisi single, ecco gli ultimi selfie d'amore

Laura Torrisi, 36 anni, e Leonardo Pieraccioni, 51, si sono conosciuti nel 2007 e si sono lasciati nel 2014. L'attore e regista toscano qualche settimana fa su Facebook ha scritto: “Ma lo “Sliding Doors” più fantastico della mia vita è nel 2007. Perdo il treno, lo perdo come nei film, io corro e lui mi chiude le porte in faccia, vabbé... vado all’edicola, girello, perdo tempo, guardo i giornaletti, il film che stavo preparando parlava di un calendario fatto da una bellissima ragazza, vedo su una rivista la foto di una modella con un costume il cui pezzo sopra è composto solo di una cintura. Compro la rivista la porto a Cordaro, il mio costumista: “guarda che costume incredibile, il pezzo sopra fatto da una specie di cintura e basta, forte! Un mese nel calendario facciamolo con un costume così, ok?”. “Si, si, ok – mi dice lui – sono due mesi però che mi porti foto di come si dovrebbe vestire ‘sta protagonista ma ancora non mi porti l’attrice che li dovrà mettere, ma chi sarà?”. “E che ne so chi sarà – risposi io - certo sarà una bella come questa - dissi indicando la foto - anzi facciamo prima – aggiunsi scherzando - chiamiamo direttamente questa qui così ci abbiamo la protagonista e ci facciamo portare anche il costume della foto!”. La modella della foto era Laura”.



Laura è stata sua compagna per sette anni, hanno una bambina di sei anni. Dopo Leonardo, la Torrisi ha avuto una storia d'amore con Alessio Occhiocupo e poi con Gabriele Pasquini (dal 2014 a qualche mese fa). Su Chi le fotro dell'ultima vacanza romantica a Parigi per Laura e Gabriele, poi la Torrisi chiarisce: “Ora sono single”. Eppure Pasquini cinguetta: “Certi luoghi sono come certe persone, ci devi tornare per capire quanto ti sono mancate”. E ancora: “Tra l'innamorarsi e l'amore c'è molta differenza. Quando uno si innamora non lo fa apposta: succede. Ma per amarsi bisogna sudare, soffrire, ridere, stare svegli, rispettarsi e donarsi. L'amore non succede, l'amore si fa”. Ma anche Pieraccioni posta messaggi...