Laura Pausini, un "dolce" relax a Miami

Rilassata e morbida, ecco una bellissima Laura Pausini in relax a Miami. La popstar, secondo quanto scrive il settimanale Chi, mostra delle forme scoppiettanti che potrebbero essere dovute a un periodo di meritato riposo oppure essere l'inizio di un gioioso viaggio verso la seconda maternità.

Di recente la Pausini ha annunciato di prendersi una pausa dagli impegni di lavoro per dedicarsi alla famiglia. “Ho un uomo a cui piaccio come sono e questo mi dà sicurezza” ha detto la cantante che si gode l'intimità familiare in spiaggia Oltreoceano.