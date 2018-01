Laura Freddi tiene tra le braccia la sua bambina Ginevra

L'ha tanto desiderata e ora che finalmente può stringerla tra le sua braccia, Laura Freddi è a dir poco raggiante. Diventata mamma la scorsa settimana a 45 anni, la ex velina è stata fotografata dal settimanale Chi – e Tgcom24 vi mostra in anteprima esclusiva le immagini - insieme al compagno Leonardo D'Amico all'uscita dalla clinica, dove il 3 gennaio è nata Ginevra.

“Se penso che solo un anno fa nella casa del GfVip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma non ci posso credere!” ha detto al settimanale Chi la showgirl che non riesce a contenere la sua felicità. Era stata la stessa Freddi il giorno dopo il parto ad annunciare sui social la nascita della bambina: “Volevo comunicarvi che ieri mattina (3 gennaio, ndr) alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!!" aveva cinguettato mostrando un fiocco rosa.