Laura Barriales, che fondoschiena a Mauritius!

Vacanze al caldo anche per la showgirl spagnola Laura Barriales che documenta su Instagram il suo soggiorno a Mauritius. Bellissima sfoggia un bikini verde al cardiopalmo che sottolinea le sue curve perfette mentre si gode un panorama suggestivo di spalle. Il lato B in primo piano, appena coperto da uno slip verde, merita tutta la nostra attenzione.

Conquista la sua simpatia e conquista la sua bellezza. Laura sempre sorridente regala anche siparietti sexy in riva al mare, alcuni realizzati da lei e altri da mani ignote. Che sia una romantica vacanza di coppia?



Mentre lei lascia un alone di mistero sul suo accompagnatore, non censura per fortuna le sue linee conturbanti. In posa in riva al mare, sdraiata sul lettino o seduta sul tronco di una palma è sempre stupenda. Ma quando lo zoom punta tutto sul suo fondoschiena la temperatura si surriscalda...