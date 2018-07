la settimana delle stelle

Alessia Marcuzzi al mare è una sexy suocera con il figlio Tommaso e la sua fidanzatina, Paola Perego a 52 anni diventa nonna e Ilary Blasi fa la spesa al mercato. Ma non solo Belen che si spoglia per il suo Iannone, Fedez e Ferragni che si sono presentati in Comune a Rozzano per le pubblicazioni di matrimonio, Cecilia Rodriguez che con il suo stacco di coscia conquista la moda milanese. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...