la settimana delle stelle

Mentre tutti i vip danno alla pazza gioia a Ferragosto e Marco Borriello in barca si diverte con una biondina, Mara Venier a Santo Domingo sembra una casalinga disperata. Intanto in Italia "dolci" notizie sul fronte materno: fiocco rosa in casa Balivo per la nascita della piccola Cora e cicogna in volo per Laura Freddi che in bikini svela il suo ventre pronunciato. A Portofino il portiere del Milan Donnarumma si rilassa con la fidanzata Alessia. Ecco quello che vi siete persi...