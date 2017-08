la settimana delle stelle

Estate felice per i nostri vip: mentre Alessia Marcuzzi mette a tacere le voci di crisi con il marito Paolo, il pilota Max Biaggi confessa sulle pagine di "Chi" che vorrebbe un figlio con Bianca Atzei. Intanto al mare prendono il largo in barca Gigi Buffon con la sua Ilaria, Leonardo Bonucci e Martina (che mostra un topless da 10 e lode), e la coppia Torrisi-Betti. Vacanze con la figlia Mirta per il leader della Lega Matteo Salvini a Marina di Pietrasanta. E da Ibiza Belen fa sognare con le sue curve "calienti"...