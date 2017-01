la settimana delle stelle

Settimana di compleanni importanti nel mondo dello showbiz. prima quello di Fedez, che ha festeggiato con Chiara Ferragni, amici e parenti, tra cui la super nonna, poi quello di Mara Venier che ha spento nella sua casa milanese 66 candeline. Intanto Belen si improvvisa regista in un backstage del suo Iannone e Gianluca Vacchi ballerino in mutande sui tacchi a spillo. Prosegue a gonfie vele la storia d'amore di Antonella Clerici e Matteo Garrone, mentre Aldo Montano e Olga Plachina raccontano il loro matrimonio segreto e svelano il nome della bambina in arrivo a febbraio. Da non perdere il topless di Cristiana Capotondi, ancora in costume. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...