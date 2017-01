la settimana delle stelle

Mentre Belen spegne 32 candeline e ufficializza la sua storia d'amore con il pilota Andrea Iannone, Alessia Marcuzzi si regala una vacanza di coppia in Grecia sfoggiando un bikini al cardiopalmo. Amore che viene... amore che va... Dopo 12 anni di unione, la Jolie chiede il divorzio a Pitt e in Rete tutti si schierano dalla parte di Jennifer Aniston, prima moglie del divo lasciata su due piedi dopo l'incontro di Brad con Angelina. E' ancora tempo di mare per Federica Pellegrini in vacanza con Filippo Magnini e Donatella Versace, splendida 61enne in costume a Portofino. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...