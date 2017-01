La settimana delle stelle

13:09 - Strip con topless mozzafiato per Cristina Parodi a Formentera, mentre Simona Ventura fa grandi manovre col suo bikini maculato e mostra il seno. Belen annuncia un... lieto evento: i suoi genitori si trasferiranno a Milano. Intanto Laura Torrisi è stata pizzicata insieme al suo nuovo boy friend, un immobiliarista di Livorno, con la passione per il surf, proprio come lei. E ancora Kim Kardashian in un nudo integrale social e Ilaria D'Amico tutta baci e tenerezze con Gigi Buffon...

