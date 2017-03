La regina di Spagna preleva al bancomat prima dello shopping

In incognito, con occhiali scuri e tutta infagottata nella sciarpa, Letizia di Spagna gira senza scorta e preleva denaro al bancomat prima di fare la spesa in un negozio specializzato in prodotti biologici e cosmesi ecologica. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì e in anteprima esclusiva su Tgcom24, pubblica le immagini mai viste della moglie di Filippo di Spagna mentre fa shopping a Madrid con la stilista di fiducia, Eva Fernandez.