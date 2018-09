La figlia di Madonna in passerella: seno e peli in libertà

Eccentrica e stupefacente, la figlia di Madonna sfila alla New York Fashion Week e lascia tutti senza parole. Lourdes Leon si è presentata sulla passerella di Gypsy Sport con un look audace: topless coperto da una catena di conchiglie, jeans stracciati a vita bassa che lasciavano vedere gli slip neri e gambe con peli a vista. E alle critiche ha risposto sui social con un dito medio: “Mama's girl”.

Un post condiviso da Lourdes Leon (@lourdesleon_official) in data: Set 11, 2018 at 11:47 PDT

Una passerella alternativa fatta di topless, piercing, tatuaggi e look che non passano inosservati quella scelta dalla figlia 21enne della superstar, che ancora una volta ha stupito per la sua stravaganza. Antinconvenzionale e contraria alla ceretta, Lourdes dopo aver esibito i peli sotto le ascelle, porta in passerella quelli sulle gambe. Sfida i flash e i commenti e, in men che non si dica, pubblica un dito medio social che la dice lunga.