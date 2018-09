La Ferragni in cucina, Fedez: “Fantascienza”

E' cosa nota che Chiara Ferragni non si applichi ai fornelli. Lo ha confessato lei stessa più volte e non se ne vergogna affatto. E quando si avvicina a pentole e fuochi cinguettando "Is it pasta time yet?", il primo a prenderla in giro è proprio Fedez con un ironico "Fantascienza". Luca, il fidanzato della sorella Valentina, si diverte invece ad anticipare quelli che potrebbero essere i commenti dei follower "'Tanto non la mangi, fai solo le foto e poi ti nutri d'aria' tra 3,2,1...". E infatti non sbaglia.