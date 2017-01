C’è chi contesta questa "moda vip". Intanto Alanis Morissette è diventata mamma per la seconda volta e sui social ha dato l'annuncio mostrando la piccola Onyx Solace attaccata al suo seno. A inizio luglio Liv Tyler ha presentato ai suoi fan la piccola Lula Rose pubblicando degli scatti tenerissimi mentre la allattava, che hanno alzato il solito polverone mediatico. Prima di loro, a maggio, Eva Riccobono si era fotografata con il piccolo Leo al seno. Ha successivamente voluto difendere a spada tratta il suo diritto di condividere con i suoi fan un passaggio così importante della sua maternità, tanto da corredare lo scatto con un commento dolcissimo: "Coccole di domenica mattina con la mia bambina. Sono molto grata per questo dono prezioso". Le critiche social sono piovute anche sulla supermodella Bianca Balti dopo l'allattamento in spiaggia della piccola Mia, avuta ad aprile dal compagno Matthew McRae. Colpita dalla bufera, ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto in cui allatta la piccola corredato con un lungo sfogo: "Allatto la mattina, allatto la sera, allatto in privato ed allatto in pubblico. Mia mangia anche la pappa, ma con l'allattamento ci facciamo le coccole".