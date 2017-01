Kyra Kole infuoca il 2015

11:09 - Un anno da...favola con la bellissima Kyra Kole. L'attrice e dj ungherese, musa di Bruno Oliviero, interpreta le fiabe più belle di tutti i tempi per 12 mesi carichi di sensualità e... solidarietà. Il Calendario 2015 infatti, firmato dal fotografo delle dive, è dedicato all'Associazione Biancaneve, che aiuta i bambini malati di fibrosi cistica.

Vestita ora da Coniglietta, ora da Cenerentola, Cappuccetto Rosso o La bella addormentata nel bosco, Kyra si trasforma mese dopo mese in una eroina delle fiabe dietro il sapiente obiettivo di Bruno Oliviero. E nei costumi fiabeschi la sexy dj è in giro per l'Italia dalla scorsa estate con I gemelli diversi. Bionda, conturbante e seducente la bella ex ballerina di "Ciao Darwin", un metro e ottanta di altezza e curve mozzafiato, posa per 12 scatti da lasciare a bocca aperta e promette un anno... fiabesco!