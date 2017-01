Kim Kardashian, selfie intimo ed esplosivo

Inarrestabile Kim Kardashian. La sua selfie mania non si contiene e dopo le foto bollenti completamente nuda pubblicate su un noto mensile, la socialite ha postato scatti non certo inaspettati. Kim strabilia con un selfie mozzafiato: l'inquadratura è sul seno, a fatica stretto in un corpetto, e gli slip che mettono in mostra i fianchi rotondi.

Dopo la nascita del suo secondogenito lo scorso dicembre, la Kardashian ha voluto posare nuda per un servizio bollente per dimostrare quanto fosse in forma e ora non si ferma più. Dopo le foto al mare con la famiglia in versione materna, eccola cinguettare in versione sex bomb e lasciare senza fiato i follower.