Kim Kardashian scatenata ad un party, scatti in chiave piccante

Scatenata e provocante come non mai, riecco Kim Kardashian in formato piccante. La socialite, star dei reality tv e moglie di Kanye West ha dato il meglio di sé in chiave hot ad un wedding party a Miami e ha condiviso una serie di scatti ad alto tasso di eros su Instagram. Bocche sensuali che leccano gelati e mordono zucchero filato, un fondoschiena con palpatina, un bacio sensuale sul collo e un autoscatto ripreso dal basso del suo seno esplosivo in primo piano. Atmosfera a luci super red!