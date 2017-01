Kim Kardashian, che spettacolo quel lato B

11:37 - Ogni giorno un look diverso e ogni giorno è degno di nota. Kim Kardashian, attenta al dettaglio, gioca bene le sue carte da sex bomb. Con un body attillato che pare una seconda pelle esalta le forme del suo incontenibile seno. Ma il pezzo forte questa volta è il lato B: fasciato da una gonna rosso fuoco, a vita alta, sembra lievitato... come un panettone.

Sguardo basso e capelli che le coprono il viso. Se non conoscessimo il personaggio potremmo definirla una ragazza timida. Ma di Kim non è lo sguardo su cui soffermarsi, bensì le sue curve, che siano fronte o retro poco importa, sono tutte da ammirare. Compressa in un body grigio evidenzia il suo décolleté con tanto di capezzoli turgidi che spiccano, nonostante questa volta abbia deciso di indossare il reggiseno. Ma lo spettacolo non è finito. Che si apra il sipario sull'imponente lato B. Coperto da una gonna in morbido tessuto a costine verticali sottolinea in modo eccessivo quelle linee importanti gentilmente donate da Madre Natura. E i flash si sprecano. L'outfit ha funzionato e la ricca ereditiera può ritenersi soddisfatta anche questa volta.