Kim Kardashian ancora incinta

Kim Kardashian è incinta del suo secondo figlio. E' lei stessa a rivelarlo nell'ultima puntata del reality familiare Keeping Up With the Kardashians. "Ho appena fatto le analisi, sono incinta!" rivela alla sorella Khloe. L'ereditiera, che non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, è già mamma di North avuta dal marito Kanye West nel 2013. "Voglio un maschietto, e un'altra femminuccia; voglio riprovarci subito" aveva dichiarato.

Kim, reginetta dei reality e maestra indiscussa dei selfie, ha saputo fare della sua passione una vera professione: 2756 sono gli scatti postati sul suo profilo Instagram, seguito da 34 milioni e 700mila follower. Da poco la ricca socialite ha presentato il suo nuovo libro "Selfish”, una raccolta di foto bollenti per la gioia dei fan.



Da piccola ha raccontato di non piacersi, poi da brutto anatroccolo si è trasformata in un cigno. E ora le sue curve fanno perdere la testa a tutti e le sue manie (sopracciglia e bocca) sono le più copiate del pianeta. Sposata con Kanye West, le nozze nel 2014, è stata inserita dal Times tra le 100 persone più influenti del mondo. Già mamma di North West, 23 mesi, la Kardashian aspetta un bimbo ed è al settimo cielo. Del resto, tempo fa aveva dichiarato che lei e Kanye ci provavano 500 volte al giorno: "Mi lamentavo così tanto di quanto odiassi essere incinta, non avrei mai pensato che avrei pregato per esserlo di nuovo".