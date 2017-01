Kendall Jenner, lato B da 7 milioni di... visualizzazioni

Ventun'anni, un fisico scolpito e tutte le curve proporzionate al posto giusto, altro che quelle giunoniche delle sorellastre. Regime alimentare controllato e sessioni di training speciali tra yoga, pilates e boxe per l'angelo di Victoria's Secret che per contratto non può concedersi troppi sgarri. Nei sessanta giorni prima delle sfilate infatti, Kendall e le sue colleghe devono bere almeno un litro di acqua al giorno e mangiare solo frutta, verdura e proteine magre per arrivare in passerella prive di inestetismi.



Per fortuna la Jenner non regala il megli9o di sé solo alle sfilate, ma regala anche piccole chicche sul social. E proprio nel corso di uno shooting per The Love Magazine, a Kendall è bastato abbozzare un piccolo movimento di bacino per mandare i follower in delirio.